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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМАНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУКислота аміносаліцилова та подібні засобиМесалазинАсакол®Ціни в аптеках

Асакол® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг блістер коробка картонна, №100 - Львів (165654) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (70)
1996,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
1905,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
2067,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
2010,99
Економія: -66,91 грн
1944,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: блістер (7)
1905,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
2067,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
2067,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
2121,61
Економія: -139,99 грн
1981,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
2067,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
2010,99
Економія: -66,91 грн
1944,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
2001,99
Економія: -57,91 грн
1944,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
2067,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
2010,99
Економія: -66,91 грн
1944,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: блістер (2)
1815,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
1999,99
Економія: -55,91 грн
1944,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
1982,99
Економія: -38,91 грн
1944,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
2067,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (50)
1996,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
2067,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
2067,80 грн