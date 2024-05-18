Асакол® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг блістер коробка картонна, №100 - Харків (165654) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Всього: блістер (8)
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Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Всього: блістер (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1), блістер (6)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1), блістер (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84