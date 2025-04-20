Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2186,20 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2146,00
Економія при броні: -60,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2182,08
Економія при броні: -67,66 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2272,31
Економія при броні: -105,94 грн
Подорожник
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Відчиняється за 46 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2186,20 грн
Аптека інтернет цін
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Відчиняється за 46 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2119,02
Економія при броні: -53,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
Аптека інтернет цін
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Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2121,48
Економія при броні: -36,28 грн
Аптека бам
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Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2186,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2186,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2229,55
Економія при броні: -123,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2186,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2188,49
Економія при броні: -90,53 грн
Народна аптека
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Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2186,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2278,75
Економія при броні: -96,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2240,74
Економія при броні: -136,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2186,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2123,67
Економія при броні: -38,47 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2186,20 грн