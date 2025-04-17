Київ (адресу не вказано)
Доступно в 402 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2248,14
Економія при броні: -81,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2337,70
Економія при броні: -150,34 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2196,81
Економія при броні: -70,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2186,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2145,20
Економія при броні: -14,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2186,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2186,40 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2206,91
Економія при броні: -80,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2264,51
Економія при броні: -93,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2189,16
Економія при броні: -85,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2186,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2186,40 грн