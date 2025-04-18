Харків (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2186,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
1108,46
Економія при броні: -40,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2149,00
Економія при броні: -26,70 грн
Перша аптека
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Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2186,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
Економна аптека
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Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2186,20 грн
Аптека копійка
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2186,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2186,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2186,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2186,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2186,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
2229,19
Економія при броні: -91,27 грн