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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИРізні речовини, що впливають на травну систему і метаболізмКислота тіоктоваАльфа-ЛіпонЦіни в аптеках

Альфа-Ліпон таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер в пачці, №30 - Львів (84583) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: блістер (2)
227,38 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
255,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
255,80 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
228,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: блістер (1)
224,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
255,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
255,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
255,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
345,20
Економія: -98,40 грн
246,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
255,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
255,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
255,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
255,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
255,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
255,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
282,06
Економія: -25,90 грн
256,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
255,80 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
290,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
248,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
255,80 грн