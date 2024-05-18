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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИРізні речовини, що впливають на травну систему і метаболізмКислота тіоктоваАльфа-ЛіпонЦіни в аптеках

Альфа-Ліпон таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер в пачці, №30 - Харків (84583) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
255,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
280,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
255,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
287,99
Економія: -51,69 грн
236,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
255,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
255,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2), блістер (2)
269,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
261,99
Економія: -25,69 грн
236,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
279,75 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
280,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
287,99
Економія: -44,74 грн
243,25 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
255,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
255,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
243,37
Економія: -7,20 грн
236,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: блістер (2)
241,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
255,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
255,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: блістер (1)
259,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
255,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2)
267,67
Економія: -15,74 грн
251,93 грн