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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИРізні речовини, що впливають на травну систему і метаболізмКислота тіоктоваАльфа-ЛіпонЦіни в аптеках

Альфа-Ліпон таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер в пачці, №30 - Львів (228915) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 237 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
470,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
431,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
506,15
Економія: -77,79 грн
428,36 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
507,99
Економія: -60,09 грн
447,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
433,79 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1), блістер (2)
671,30
Економія: -197,90 грн
473,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (3)
574,99
Економія: -127,09 грн
447,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
533,99
Економія: -86,09 грн
447,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), блістер (2)
505,60
Економія: -53,81 грн
451,79 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), блістер (2)
671,30
Економія: -197,90 грн
473,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
539,89
Економія: -87,06 грн
452,83 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
480,99
Економія: -33,09 грн
447,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
566,99
Економія: -119,09 грн
447,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
524,99
Економія: -77,09 грн
447,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (4)
613,99
Економія: -166,09 грн
447,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: блістер (2)
457,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
488,99
Економія: -41,09 грн
447,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
544,99
Економія: -97,09 грн
447,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
562,99
Економія: -115,09 грн
447,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2), блістер (2)
510,82
Економія: -80,07 грн
430,75 грн