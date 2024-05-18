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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИРізні речовини, що впливають на травну систему і метаболізмКислота тіоктоваАльфа-ЛіпонЦіни в аптеках

Альфа-Ліпон таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер в пачці, №30 - Харків (228915) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 384 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2), блістер (1)
480,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: блістер (2)
455,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), блістер (1)
525,57
Економія: -72,21 грн
453,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3), блістер (1)
498,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: блістер (1)
490,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1), блістер (2)
514,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (5)
505,29
Економія: -59,55 грн
445,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: блістер (1)
500,43 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
515,22 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
495,75 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1), блістер (2)
643,90
Економія: -170,40 грн
473,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: блістер (1)
497,79 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), блістер (2)
615,10
Економія: -155,40 грн
459,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
524,99
Економія: -77,41 грн
447,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
507,24 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
510,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2), блістер (1)
499,12
Економія: -61,39 грн
437,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
475,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
477,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1), блістер (2)
480,96 грн