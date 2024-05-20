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Адреналін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 0,18 % ампула 1 мл коробка, №10 - Запоріжжя (5926) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (5)
88,43
Економія: -8,80 грн
79,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2), ампула (5)
81,68
Економія: -5,31 грн
76,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
87,56
Економія: -4,56 грн
83,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
80,17
Економія: -3,80 грн
76,37 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (2)
65,55
Економія: -3,75 грн
61,80 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
81,62
Економія: -4,61 грн
77,01 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
80,91
Економія: -4,52 грн
76,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (2), ампула (8)
78,38
Економія: -3,45 грн
74,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
Всього: упаковка (1), ампула (7)
81,26
Економія: -4,87 грн
76,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
79,91
Економія: -4,98 грн
74,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (4)
80,13
Економія: -3,91 грн
76,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 114
Всього: упаковка (1)
80,99
Економія: -4,61 грн
76,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Гадяч, пл. Миру, 13-А
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
77,23
Економія: -2,30 грн
74,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
Всього: упаковка (1)
80,00
Економія: -3,61 грн
76,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 7-В
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
81,59
Економія: -5,20 грн
76,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
80,77
Економія: -4,38 грн
76,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
90,13
Економія: -10,61 грн
79,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
81,62
Економія: -5,24 грн
76,38 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
95,26
Економія: -15,91 грн
79,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
77,95
Економія: -3,02 грн
74,93 грн