Адреналін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 0,18 % ампула 1 мл коробка, №10 - Запоріжжя (5926) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2), ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
В інших містах:
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (8)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Нє болєй
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Аптека шар@
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), ампула (8)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), ампула (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 114
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Гадяч, пл. Миру, 13-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 7-В
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117