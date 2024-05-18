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Адреналін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 0,18 % ампула 1 мл коробка, №10 - Харків (5926) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Героїв Праці, 6
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
80,04
Економія: -3,65 грн
76,39 грн
Астарта
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 17
Всього: упаковка (2)
74,00 грн
Астарта
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Зачинено
Харків, пров. Балакірєва, 3-А
Всього: упаковка (8)
83,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 259
Всього: упаковка (2)
91,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
87,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
Всього: упаковка (1)
91,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Гадяч, пл. Миру, 13-А
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
79,16
Економія: -4,23 грн
74,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (2), ампула (8)
78,95
Економія: -4,02 грн
74,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Миргород, вул. Гоголя, 114
Всього: упаковка (1)
81,68
Економія: -5,30 грн
76,38 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
80,10
Економія: -3,71 грн
76,39 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (2)
65,32
Економія: -3,52 грн
61,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
87,33
Економія: -4,33 грн
83,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (5)
86,74
Економія: -2,74 грн
84,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
Всього: упаковка (1)
92,09
Економія: -8,06 грн
84,03 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2), ампула (5)
80,85
Економія: -4,48 грн
76,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
79,86
Економія: -3,49 грн
76,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
80,35
Економія: -3,96 грн
76,39 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
80,47
Економія: -3,46 грн
77,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, перех. Вишневецького Байди / Шевченка, 34/183
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
80,54
Економія: -4,15 грн
76,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
80,18
Економія: -5,25 грн
74,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
Всього: упаковка (1), ампула (7)
80,57
Економія: -4,18 грн
76,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (4)
81,50
Економія: -5,28 грн
76,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
87,55
Економія: -3,52 грн
84,03 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
96,86
Економія: -12,83 грн
84,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
80,00
Економія: -5,07 грн
74,93 грн