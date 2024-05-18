Адреналін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 0,18 % ампула 1 мл коробка, №10 - Харків (5926) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Героїв Праці, 6
Астарта
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 17
Астарта
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Всього: упаковка (8)
Зачинено
Харків, пров. Балакірєва, 3-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 259
Класна аптека
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
В інших містах:
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Гадяч, пл. Миру, 13-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), ампула (8)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Миргород, вул. Гоголя, 114
Аптека шар@
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека шар@
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2), ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (8)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Нє болєй
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, перех. Вишневецького Байди / Шевченка, 34/183
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), ампула (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117