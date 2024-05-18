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Адреналін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 0,18 % ампула 1 мл коробка, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (5926) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
81,73
Економія: -5,34 грн
76,39 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (2)
65,68
Економія: -3,88 грн
61,80 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (2), ампула (8)
78,73
Економія: -3,80 грн
74,93 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
85,76
Економія: -2,76 грн
83,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
Всього: упаковка (1)
83,90
Економія: -3,10 грн
80,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (5)
88,86
Економія: -6,36 грн
82,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2), ампула (5)
79,72
Економія: -3,35 грн
76,37 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
80,72
Економія: -4,35 грн
76,37 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
81,25
Економія: -4,24 грн
77,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 114
Всього: упаковка (1)
79,89
Економія: -3,51 грн
76,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
Всього: упаковка (1), ампула (7)
81,71
Економія: -5,32 грн
76,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
79,42
Економія: -4,49 грн
74,93 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 6
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
80,96
Економія: -4,57 грн
76,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (4)
80,76
Економія: -4,54 грн
76,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Гадяч, пл. Миру, 13-А
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
79,20
Економія: -4,27 грн
74,93 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, перех. Вишневецького Байди / Шевченка, 34/183
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
79,54
Економія: -3,15 грн
76,39 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
81,17
Економія: -4,78 грн
76,39 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 7-В
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
79,38
Економія: -2,99 грн
76,39 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
95,15
Економія: -11,12 грн
84,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
79,30
Економія: -4,37 грн
74,93 грн