Адреналін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 0,18 % ампула 1 мл у блістері в коробці, №10 - Запоріжжя (294657) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 39 аптеках
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Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
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1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Поштова, 27/29
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), ампула (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 18-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 20:45
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Народна аптека
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17