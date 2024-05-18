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Адреналін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 0,18 % ампула 1 мл у блістері в коробці, №10 - Харків (294657) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1), ампула (9)
149,10
Економія: -22,70 грн
126,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: ампула (5)
88,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
91,50
Економія: -13,69 грн
77,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: ампула (9)
87,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: ампула (6)
87,50 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1), ампула (5)
87,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (1), ампула (9)
149,10
Економія: -22,70 грн
126,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1), ампула (8)
90,90
Економія: -15,20 грн
75,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
149,10
Економія: -22,70 грн
126,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (1)
149,10
Економія: -22,70 грн
126,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (1)
149,10
Економія: -22,70 грн
126,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Москалівська, 61
Всього: упаковка (1)
147,60
Економія: -19,80 грн
127,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (2)
149,10
Економія: -22,70 грн
126,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Космічна, 16
Всього: упаковка (1), ампула (7)
93,60
Економія: -17,90 грн
75,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1), ампула (6)
76,39 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
90,99
Економія: -13,18 грн
77,81 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
Всього: упаковка (3), ампула (9)
149,10
Економія: -22,70 грн
126,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (1), ампула (6)
149,10
Економія: -21,30 грн
127,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Всього: упаковка (3)
87,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (2)
90,40 грн