Адреналін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 0,18 % ампула 1 мл у блістері в коробці, №10 - Харків (294657) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 37 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), ампула (9)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: ампула (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека оптових цін
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Всього: ампула (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1), ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), ампула (9)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), ампула (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Літературна, 5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Культури, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Незалежності, 7
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Москалівська, 61
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, просп. Науки, 12
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), ампула (7)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Космічна, 16
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1), ампула (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3), ампула (9)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), ампула (6)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, просп. Науки, 41/43
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж