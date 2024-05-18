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Адреналін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 0,18 % ампула 1 мл у блістері в коробці, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (294657) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1)
139,40
Економія: -11,60 грн
127,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (2)
149,10
Економія: -22,70 грн
126,40 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
89,99
Економія: -12,17 грн
77,82 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (2)
149,10
Економія: -21,30 грн
127,80 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (1), ампула (4)
146,00
Економія: -18,20 грн
127,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: ампула (9)
81,90
Економія: -6,20 грн
75,70 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1), ампула (5)
82,70
Економія: -7,00 грн
75,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
Всього: упаковка (1)
142,10
Економія: -14,30 грн
127,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (1), ампула (2)
83,50
Економія: -7,80 грн
75,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Всього: упаковка (1)
149,10
Економія: -22,70 грн
126,40 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
Всього: упаковка (12)
91,11
Економія: -13,29 грн
77,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
88,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (1)
95,49
Економія: -17,67 грн
77,82 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (2)
149,10
Економія: -22,70 грн
126,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (1), ампула (9)
148,90
Економія: -21,10 грн
127,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
95,49
Економія: -17,67 грн
77,82 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
90,94
Економія: -13,12 грн
77,82 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 2-Б
Всього: упаковка (1)
140,70
Економія: -12,90 грн
127,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1), ампула (7)
139,40
Економія: -11,60 грн
127,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (2)
95,49
Економія: -17,67 грн
77,82 грн