Адреналін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 0,18 % ампула 1 мл у блістері в коробці, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (294657) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 49 аптеках
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Дніпро, вул. Незалежності, 8
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), ампула (9)
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Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8
Подорожник
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Всього: розчин для ін'єкцій (9)
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Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Аптека бам
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Всього: розчин для ін'єкцій (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 2-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), ампула (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46