Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2294,98
Економія при броні: -114,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2197,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2205,21
Економія при броні: -117,62 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2197,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2197,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2188,71
Економія при броні: -84,59 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2282,99
Економія при броні: -94,04 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2197,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2197,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2241,81
Економія при броні: -111,22 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2197,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2280,77
Економія при броні: -145,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2197,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2197,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2197,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2250,80
Економія при броні: -141,33 грн