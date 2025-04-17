Київ (адресу не вказано)
Доступно в 421 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2108,00
Економія при броні: -16,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1150,68
Економія при броні: -64,83 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2178,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2178,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2178,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2178,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2178,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2247,05
Економія при броні: -92,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2250,44
Економія при броні: -86,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2178,80 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2178,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2178,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2254,74
Економія при броні: -86,30 грн