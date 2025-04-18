Харків (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2181,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2245,46
Економія при броні: -83,04 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2181,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2181,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2207,24
Економія при броні: -110,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2181,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2181,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2211,54
Економія при броні: -85,26 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2181,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2189,20
Економія при броні: -88,64 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2181,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
2227,80
Економія при броні: -158,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1087,45
Економія при броні: -36,30 грн