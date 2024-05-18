Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер коробка картонна, №28 - Харків (85314) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сумська, 39
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, вул. Сумська, 71
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Харків, вул. Сумська, 69
Аптека доброго дня
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Харків, просп. Гагаріна, 84
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Харків, вул. Данилевського, 6
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Харків, вул. Культури, 16
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Харків, просп. Науки, 9
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
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Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2