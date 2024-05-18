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Абікса таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер коробка картонна, №28 - Харків (85314) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
1853,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
2138,19
Економія: -216,10 грн
1922,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
1986,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
2121,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1), блістер (1)
2068,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: блістер (1)
1949,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
2311,89
Економія: -386,05 грн
1925,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
2191,20 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1), блістер (1)
2145,68 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
2103,62
Економія: -182,45 грн
1921,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
1849,06 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (2)
1979,30
Економія: -18,00 грн
1961,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
1992,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
2225,44
Економія: -298,44 грн
1927,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Культури, 16
Всього: упаковка (1)
1990,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1), блістер (1)
2051,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
2061,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (1)
1860,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
1853,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
2062,31
Економія: -157,19 грн
1905,12 грн