Юнідокс Солютаб® (Unidox Solutab®)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 196 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
306,58
Економія при броні: -41,58 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
308,47
Економія при броні: -43,47 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
315,79
Економія при броні: -29,17 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
324,12
Економія при броні: -22,71 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
305,80
Економія при броні: -40,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
317,00
Економія при броні: -53,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
306,00
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
319,06
Економія при броні: -9,89 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
316,58
Економія при броні: -19,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
317,08
Економія при броні: -23,33 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
310,12
Економія при броні: -17,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
326,08
Економія при броні: -61,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
308,67
Економія при броні: -27,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
327,91
Економія при броні: -34,66 грн