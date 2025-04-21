Юнідокс Солютаб® (Unidox Solutab®)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
326,21
Економія при броні: -34,66 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
311,50
Економія при броні: -6,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
318,80
Економія при броні: -13,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
305,90
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
319,34
Економія при броні: -27,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
310,47
Економія при броні: -34,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
306,00
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
320,90
Економія при броні: -15,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
320,64
Економія при броні: -38,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
318,99
Економія при броні: -36,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
306,00
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
310,16
Економія при броні: -15,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
341,05
Економія при броні: -45,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
315,60
Економія при броні: -10,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель