Юнідокс Солютаб® (Unidox Solutab®)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 242 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
319,44
Економія при броні: -27,41 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
318,80
Економія при броні: -11,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
320,90
Економія при броні: -14,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
320,83
Економія при броні: -36,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
323,77
Економія при броні: -39,66 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
318,80
Економія при броні: -11,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
318,80
Економія при броні: -11,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
311,50
Економія при броні: -4,60 грн