Юнідокс Солютаб® (Unidox Solutab®)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
322,93
Економія при броні: -49,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
317,00
Економія при броні: -53,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
335,85
Економія при броні: -16,69 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
311,38
Економія при броні: -40,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
307,97
Економія при броні: -36,24 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
320,99
Економія при броні: -36,49 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
318,94
Економія при броні: -47,21 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
331,99
Економія при броні: -49,83 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
306,60
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
333,75
Економія при броні: -51,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
325,83
Економія при броні: -43,67 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
311,90
Економія при броні: -5,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
325,59
Економія при броні: -20,62 грн