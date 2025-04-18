Юнідокс Солютаб® (Unidox Solutab®)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 393 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
306,58
Економія при броні: -11,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
298,69
Економія при броні: -11,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
307,80
Економія при броні: -3,90 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
313,60
Економія при броні: -9,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
303,31
Економія при броні: -25,97 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель