Київ
Юнідокс Солютаб® (Unidox Solutab®)

Юнідокс Солютаб® (Unidox Solutab®)

Дніпро (адресу не вказано)
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Доступно в 268 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
320,02
Економія при броні: -25,17 грн
294,85 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
324,67
Економія при броні: -29,82 грн
294,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
331,94
Економія при броні: -33,78 грн
298,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
286,83 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
320,90
Економія при броні: -15,20 грн
305,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
306,00
Економія при броні: -0,30 грн
305,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
326,81
Економія при броні: -49,01 грн
277,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
282,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
312,61
Економія при броні: -39,46 грн
273,15 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
320,90
Економія при броні: -15,20 грн
305,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
312,83
Економія при броні: -35,03 грн
277,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
285,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
297,05
Економія при броні: -19,25 грн
277,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
323,95
Економія при броні: -45,40 грн
278,55 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
302,05
Економія при броні: -28,96 грн
273,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
325,95
Економія при броні: -53,41 грн
272,54 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
280,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
320,58
Економія при броні: -37,26 грн
283,32 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
267,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Юнідокс Солютаб® таблетки, що диспергуються 100 мг блістер №10
Чеплафарм Арцнайміттель
300,99 грн
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