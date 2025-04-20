Трифтазин-Здоров'я (Triftazinum-Zdorovye)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 159 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
167,71
Економія при броні: -23,21 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
165,00
Економія при броні: -20,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
153,00
Економія при броні: -18,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
139,20
Економія при броні: -4,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
165,00
Економія при броні: -20,50 грн