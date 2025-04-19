Трифтазин-Здоров'я (Triftazinum-Zdorovye)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 137 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
139,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
139,30
Економія при броні: -8,30 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
139,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
139,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
139,20
Економія при броні: -8,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
139,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
131,20
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
139,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
139,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Федьковича, 10
1.1 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
145,70
Економія при броні: -14,70 грн