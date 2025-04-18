Трифтазин-Здоров'я (Triftazinum-Zdorovye)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 424 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
139,20 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
153,59
Економія при броні: -19,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
139,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
141,03
Економія при броні: -21,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
139,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
139,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
139,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
139,20 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
153,59
Економія при броні: -19,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
139,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
139,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
139,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
139,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
139,20 грн