Трифтазин-Здоров'я (Triftazinum-Zdorovye)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
131,00
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн