Трифтазин-Здоров'я (Triftazinum-Zdorovye)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
139,20
Економія при броні: -2,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
150,80
Економія при броні: -4,52 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
58,28
Економія при броні: -3,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
139,20
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
148,90
Економія при броні: -11,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
139,20
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Трифтазин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
170,50 грн