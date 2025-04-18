Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) (Noradrenaline tartrate aguettant 2mg/ml (sulphite-free).)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 311 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Лаб. Агетан
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Лаб. Агетан
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Лаб. Агетан
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Лаб. Агетан
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Лаб. Агетан
1849,70 грн
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Лаб. Агетан
2800,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Лаб. Агетан
1849,70 грн
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Лаб. Агетан
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Лаб. Агетан
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Лаб. Агетан
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Лаб. Агетан
1849,70 грн
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Лаб. Агетан
2965,23
Економія при броні: -159,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Лаб. Агетан
1884,10
Економія при броні: -103,90 грн
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Лаб. Агетан
2826,30
Економія при броні: -27,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Лаб. Агетан
1849,70 грн
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Лаб. Агетан
2800,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Лаб. Агетан
1849,70 грн
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Лаб. Агетан
2800,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Лаб. Агетан
1849,70 грн
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Лаб. Агетан
2800,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
1.6 км
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Лаб. Агетан
1695,80
Економія при броні: -61,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Лаб. Агетан
1911,13
Економія при броні: -71,37 грн
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Лаб. Агетан
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Лаб. Агетан
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Лаб. Агетан
2838,71
Економія при броні: -123,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Лаб. Агетан
1849,70 грн
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Лаб. Агетан
2800,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Лаб. Агетан
1849,70 грн
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Лаб. Агетан
2800,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Лаб. Агетан
1849,70 грн
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Лаб. Агетан
2800,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Лаб. Агетан
1849,70 грн
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Лаб. Агетан
2800,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Лаб. Агетан
1849,70 грн
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Лаб. Агетан
2800,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Лаб. Агетан
1849,70 грн
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Лаб. Агетан
2800,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 4 мл №10
Лаб. Агетан
1849,70 грн
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів) концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 8 мл №10
Лаб. Агетан
2800,00 грн