Глібенкламід-Здоров'Я (Glibenclamid-Zdorovye)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
25,20
Економія при броні: -1,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
25,20
Економія при броні: -1,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
25,20
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
27,37
Економія при броні: -2,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 72
4.0 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
4.2 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
25,20
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Італійська, 83
4.4 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
4.7 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
5.6 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
5.6 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
24,10
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
5.6 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 22-А
5.8 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 27
6.3 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Віталіна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
6.5 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
6.5 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
24,10
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
6.6 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
24,10
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
7.3 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
25,94
Економія при броні: -1,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
8.1 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
24,10
Економія при броні: -0,20 грн