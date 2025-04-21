Глібенкламід-Здоров'Я (Glibenclamid-Zdorovye)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
25,19
Економія при броні: -1,33 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
26,75
Економія при броні: -1,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
25,20
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
25,20
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
4.2 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-Б/1
4.5 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
25,20
Економія при броні: -0,60 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-А/1
4.6 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
24,80
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
4.7 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
28,15
Економія при броні: -4,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Велика Морська, 21
4.8 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
4.8 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
24,70
Економія при броні: -0,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
4.9 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 10/2
4.9 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
25,20
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 56-А
5.7 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
24,80
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
6.7 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
25,20
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 156/1
8.5 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
24,70
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311-В
8.6 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
9.0 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
15,55
Економія при броні: -0,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 2/2
9.4 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
24,80
Економія при броні: -0,20 грн