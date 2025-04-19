Глібенкламід-Здоров'Я (Glibenclamid-Zdorovye)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
25,20
Економія при броні: -4,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
1.3 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
26,19
Економія при броні: -1,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Васильківського, 1
1.4 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 3
2.0 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
28,33
Економія при броні: -1,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Панаса Мирного, 24
3.2 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Малоголосківська, 42
3.4 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 115-А
3.4 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 1-Б
3.4 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
18,00
Економія при броні: -0,54 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Широка, 64
3.4 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
25,20
Економія при броні: -4,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 12
3.6 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
25,20
Економія при броні: -4,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 187
3.8 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я