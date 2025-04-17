Глібенкламід-Здоров'Я (Glibenclamid-Zdorovye)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 132 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
24,70
Економія при броні: -1,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №50
Корпорація Здоров'я
21,20
Економія при броні: -1,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
25,20
Економія при броні: -2,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг контейнер №50
Корпорація Здоров'я
17,24
Економія при броні: -0,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
24,10
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
27,35
Економія при броні: -3,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
2.3 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
25,60
Економія при броні: -1,92 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
25,19
Економія при броні: -1,50 грн