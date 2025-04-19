Глібенкламід-Здоров'Я (Glibenclamid-Zdorovye)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
25,20
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
25,20
Економія при броні: -1,40 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
4.4 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
24,10
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
4.5 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
25,20
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
24,10
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
4.6 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
24,10
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
5.0 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
24,80
Економія при броні: -1,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
5.5 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
5.6 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
5.6 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
24,10
Економія при броні: -0,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
5.8 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
7.8 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 121-Б
8.3 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
24,10
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-А
8.9 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 40
8.9 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
24,10
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
8.9 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
8.9 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 28
9.0 км
Глібенкламід-Здоров'я таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я