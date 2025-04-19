Клостилбегіт® (Clostilbegyt®)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 131 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Клостилбегіт® таблетки 50 мг флакон №10
Егіс
1454,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Клостилбегіт® таблетки 50 мг флакон №10
Егіс
1454,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Клостилбегіт® таблетки 50 мг флакон №10
Егіс
1454,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Клостилбегіт® таблетки 50 мг флакон №10
Егіс
1454,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Клостилбегіт® таблетки 50 мг флакон №10
Егіс
1534,62
Економія при броні: -88,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Клостилбегіт® таблетки 50 мг флакон №10
Егіс
1454,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Клостилбегіт® таблетки 50 мг флакон №10
Егіс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Клостилбегіт® таблетки 50 мг флакон №10
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Клостилбегіт® таблетки 50 мг флакон №10
Егіс
1466,80
Економія при броні: -10,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Клостилбегіт® таблетки 50 мг флакон №10
Егіс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Клостилбегіт® таблетки 50 мг флакон №10
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Клостилбегіт® таблетки 50 мг флакон №10
Егіс
1464,40
Економія при броні: -8,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Клостилбегіт® таблетки 50 мг флакон №10
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Клостилбегіт® таблетки 50 мг флакон №10
Егіс
1454,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Клостилбегіт® таблетки 50 мг флакон №10
Егіс
1496,20
Економія при броні: -40,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Клостилбегіт® таблетки 50 мг флакон №10
Егіс
1546,83
Економія при броні: -96,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Клостилбегіт® таблетки 50 мг флакон №10
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Клостилбегіт® таблетки 50 мг флакон №10
Егіс
1465,80
Економія при броні: -9,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
Клостилбегіт® таблетки 50 мг флакон №10
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Клостилбегіт® таблетки 50 мг флакон №10
Егіс
1454,40 грн