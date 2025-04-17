Аміновен Інфант 10% (Aminoven Infant 10%)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
2.8 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
661,90
Економія при броні: -24,07 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
3.6 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
4.0 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
4.1 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.1 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.1 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
695,49
Економія при броні: -27,84 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.2 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека вашої сім'ї
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.2 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
4.2 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
4.3 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 145/1
4.3 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
4.4 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Дешево
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 1
4.5 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ