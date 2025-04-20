Аміновен Інфант 10% (Aminoven Infant 10%)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
668,26
Економія при броні: -45,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
672,82
Економія при броні: -40,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
696,75
Економія при броні: -43,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
670,96
Економія при броні: -33,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
683,54
Економія при броні: -36,79 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.1 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
680,70
Економія при броні: -43,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
665,24
Економія при броні: -21,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
6.9 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
655,57
Економія при броні: -27,82 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
7.5 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
7.6 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
698,93
Економія при броні: -46,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
7.9 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
684,50
Економія при броні: -47,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 5-А
8.0 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 26
8.1 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
670,21
Економія при броні: -42,46 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
9.5 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
12.0 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
693,75
Економія при броні: -30,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
12.4 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
659,47
Економія при броні: -26,65 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Захисників Азовсталі, 8
13.2 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
14.3 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
721,46
Економія при броні: -35,90 грн