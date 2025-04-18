Аміновен Інфант 10% (Aminoven Infant 10%)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
666,09
Економія при броні: -37,35 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Єдності, 104
6.2 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Клочківська, 337-А
7.7 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
9.0 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Івасюка Володимира, 15
128.4 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
129.3 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, перех. Шевченка Тараса / Стрітенська, 22/46
129.8 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
130.2 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Сагайдачного Гетьмана, 8-Б
132.4 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Оксанченка Олександра, 48
132.8 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
133.0 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 19
133.6 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Марко Вовчок, 15
141.5 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
677,77
Економія при броні: -33,11 грн