Аміновен Інфант 10% (Aminoven Infant 10%)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
2.7 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 11
115.0 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
677,83
Економія при броні: -33,83 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 32
121.7 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
703,83
Економія при броні: -46,13 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 39-В
122.2 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
122.5 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
689,30
Економія при броні: -32,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Богатирська, 6/1
122.6 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
671,58
Економія при броні: -24,83 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
122.8 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.9 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
123.5 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
729,63
Економія при броні: -47,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 8
123.9 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 33
125.0 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мукачівська, 5-А
125.0 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 26-В
125.0 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-Г
125.0 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
696,02
Економія при броні: -24,49 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 43/12
125.4 км
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
671,87
Економія при броні: -32,08 грн