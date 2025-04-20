Лінкоміцин-Дарниця (Lincomycin-Darnitsa)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 171 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
188,70 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
123,69
Економія при броні: -17,69 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
48,00
Економія при броні: -5,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
130,03
Економія при броні: -28,17 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
154,80
Економія при броні: -14,84 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
132,16
Економія при броні: -12,30 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
196,67
Економія при броні: -25,59 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
52,08
Економія при броні: -4,08 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
188,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
120,00
Економія при броні: -16,00 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
188,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
124,10
Економія при броні: -4,10 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
188,60
Економія при броні: -17,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
130,03
Економія при броні: -5,68 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
174,15
Економія при броні: -6,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
12,44
Економія при броні: -2,28 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
188,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
134,72
Економія при броні: -33,12 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
198,43
Економія при броні: -46,01 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
130,69
Економія при броні: -14,11 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
60,52
Економія при броні: -14,69 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
187,67
Економія при броні: -32,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
130,51
Економія при броні: -13,93 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
194,21
Економія при броні: -21,31 грн