Лінкоміцин-Дарниця (Lincomycin-Darnitsa)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 172 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
127,20 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
199,65
Економія при броні: -31,60 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
127,10
Економія при броні: -9,40 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
193,00
Економія при броні: -23,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
193,20
Економія при броні: -23,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
127,20 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
150,96
Економія при броні: -15,28 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
127,20 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
188,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
127,20 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
116,05
Економія при броні: -28,67 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
127,20 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
193,20
Економія при броні: -23,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
91,14
Економія при броні: -8,75 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
135,24
Економія при броні: -16,52 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
127,20 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
188,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
127,20
Економія при броні: -9,50 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
188,60
Економія при броні: -19,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
191,30
Економія при броні: -21,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
104,24
Економія при броні: -10,08 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
193,00
Економія при броні: -23,40 грн