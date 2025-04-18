Лінкоміцин-Дарниця (Lincomycin-Darnitsa)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 639 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
188,70
Економія при броні: -11,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
127,20 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
154,40
Економія при броні: -12,24 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
104,40
Економія при броні: -14,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
127,20 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
184,07
Економія при броні: -26,62 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
171,95
Економія при броні: -15,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
132,49
Економія при броні: -7,05 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
197,16
Економія при броні: -24,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
127,20 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
188,70
Економія при броні: -11,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
127,20 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
195,49
Економія при броні: -18,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
134,45
Економія при броні: -19,31 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
188,70 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.4 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
123,70
Економія при броні: -17,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
127,20 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
188,70 грн