Лінкоміцин-Дарниця (Lincomycin-Darnitsa)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 146 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
82,32
Економія при броні: -0,35 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
188,70
Економія при броні: -19,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
90,57
Економія при броні: -14,55 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
188,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
176,12
Економія при броні: -21,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
136,81
Економія при броні: -17,34 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
101,55
Економія при броні: -11,95 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
135,85
Економія при броні: -27,42 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
191,22
Економія при броні: -37,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
188,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
196,69
Економія при броні: -17,19 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
57,90
Економія при броні: -7,11 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
195,43
Економія при броні: -16,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
138,79
Економія при броні: -12,23 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
200,16
Економія при броні: -32,74 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
188,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
138,63
Економія при броні: -12,07 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
188,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
188,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
193,20
Економія при броні: -23,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
200,18
Економія при броні: -32,36 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ