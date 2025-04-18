Лінкоміцин-Дарниця (Lincomycin-Darnitsa)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 202 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
196,59
Економія при броні: -16,65 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
130,84
Економія при броні: -18,12 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
65,10
Економія при броні: -3,90 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
193,00
Економія при броні: -15,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
130,30
Економія при броні: -7,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
130,61
Економія при броні: -14,01 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
194,36
Економія при броні: -14,47 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
131,70
Економія при броні: -16,10 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
114,76
Економія при броні: -13,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
73,06
Економія при броні: -3,70 грн
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
57,83
Економія при броні: -7,33 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Лінкоміцин-Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ