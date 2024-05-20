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Амлодипін-Фармак таблетки 5 мг блістер, №20 - Запоріжжя (83850) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (6)
13,60
Економія: -0,60 грн
13,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (3)
12,84
Економія: -0,64 грн
12,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
12,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (4)
12,78
Економія: -0,85 грн
11,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (3)
12,86 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (5)
12,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
13,38
Економія: -0,72 грн
12,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
13,45
Економія: -1,16 грн
12,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (4)
12,17
Економія: -0,57 грн
11,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (5)
13,51
Економія: -1,22 грн
12,29 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (2)
12,45
Економія: -0,46 грн
11,99 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
13,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (5)
13,38
Економія: -0,58 грн
12,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
13,16
Економія: -0,85 грн
12,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (5)
13,31
Економія: -0,50 грн
12,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (1)
12,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2)
12,82
Економія: -0,83 грн
11,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (2), блістер (1)
13,65
Економія: -2,43 грн
11,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (5)
13,61
Економія: -0,84 грн
12,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
11,08
Економія: -0,48 грн
10,60 грн