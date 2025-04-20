Хлорофіліпт спиртовий розчин (Chlorophyllipt alcoholic solution)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 208 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
171,18
Економія при броні: -21,18 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
180,73
Економія при броні: -30,73 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
170,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
198,31
Економія при броні: -63,97 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
190,91
Економія при броні: -37,29 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
174,60
Економія при броні: -15,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
170,00
Економія при броні: -37,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
176,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
180,60
Економія при броні: -21,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
187,81
Економія при броні: -9,45 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
186,37
Економія при броні: -51,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
186,14
Економія при броні: -37,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
191,18
Економія при броні: -57,13 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
176,49
Економія при броні: -26,49 грн