Хлорофіліпт спиртовий розчин (Chlorophyllipt alcoholic solution)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
185,20
Економія при броні: -31,88 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
176,40
Економія при броні: -13,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
192,19
Економія при броні: -49,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
180,60
Економія при броні: -17,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
176,50
Економія при броні: -13,50 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
176,50
Економія при броні: -13,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
183,08
Економія при броні: -27,22 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
189,39
Економія при броні: -46,59 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
174,60
Економія при броні: -11,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
180,70
Економія при броні: -17,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
184,48
Економія при броні: -25,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
183,53
Економія при броні: -39,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
176,50
Економія при броні: -13,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
183,80
Економія при броні: -26,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
176,30 грн