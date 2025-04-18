Хлорофіліпт спиртовий розчин (Chlorophyllipt alcoholic solution)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 771 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
176,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
191,50
Економія при броні: -29,03 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
189,40
Економія при броні: -28,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
184,39
Економія при броні: -29,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
163,40
Економія при броні: -1,83 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
182,96
Економія при броні: -27,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
180,60
Економія при броні: -14,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
185,68
Економія при броні: -34,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
187,67
Економія при броні: -34,29 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
187,85
Економія при броні: -28,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
181,48
Економія при броні: -28,10 грн